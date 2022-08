Klokkenluider over Twitter: 'Platform kampt met enorme veiligheidsproblemen'

De voormalige medewerker waarschuwde vorige maand het Amerikaanse Congres en verschillende overheidsinstanties voor de mogelijke gevolgen van grote misstanden in de beveiliging van het platform. Volgens hem hebben medewerkers onder meer vergaande toegang tot systemen en informatie zonder dat daar toezicht op is. Ook stelt hij dat kwetsbaarheden in de beveiliging in de doofpot worden gestopt.