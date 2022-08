Instagram kopieert BeReal, deze tien apps waren eerder de pineut

Instagram heeft de doorbraak van socialmedia-app BeReal beantwoord door de functie van de app te kopiëren. BeReal-achtige opties worden momenteel door Instagram getest. De handelswijze van Instagram past in een patroon waarbij al meer dan tien apps zijn gekopieerd.

BeReal zet zich juist af tegen Instagram en verkoopt zichzelf als een soort anti-Instagram: zonder perfecte plaatjes, maar met foto's die de realiteit laten zien - ook als die een beetje saai en lelijk is.

Gebruikers maken dagelijks maar één foto voor hun volgers. Dat moet dírect als de app erom vraagt waardoor volgers een ongefilterde blik krijgen in iemands 'nu'. Dat idee slaat aan. In Nederland wordt BeReal al door 15 procent van alle jongeren gebruikt.. Instagram test nu een vergelijkbare functie .

Facebook-moederbedrijf Meta, waar ook Instagram onder valt, is al jaren het grootste socialmediabedrijf ter wereld. In de top tien meest gedownloade apps ter wereld staan volgens marktonderzoeker Apptopia vier apps van Meta: WhatsApp, Facebook, Instagram en Facebook Messenger. Het bedrijf heeft veel te verliezen als een concurrent opstaat.

In meerdere landen doen markttoezichthouders onderzoek naar de werkwijze van Meta. Het gedrag van Meta kan namelijk worden uitgelegd als het belemmeren van de concurrentie of als machtsmisbruik.

De duidelijkste voorbeelden van kopieergedrag door Meta zijn Snapchat en TikTok. Nadat Snapchat in 2016 snel populair werd onder jongeren vanwege Snapchat Stories, voorzag Facebook al zijn apps ook van een Stories-functie.

De doorbraak van TikTok in 2019 werd door Facebook beantwoord met de introductie van Reels. Daarmee kunnen - net als op TikTok - korte (muziek)video's op Facebook en Instagram worden geplaatst.

Maar daar blijft het niet bij. Facebook heeft ook uit andere apps unieke kenmerken gekopieerd. In 2015 werd Facebook Live en Instagram Live geïntroduceerd. Daarmee konden gebruikers net als in Periscope en Meerkat 'live gaan' met een video.

In 2016 startte WhatsApp met het versleutelen van berichten. Die beveiliging had op dat moment alleen messaging-app Signal. De Foursquare-app, waarmee 'ingecheckt' kan worden op plaatsen, werd onder de naam Facebook Places aan Facebook toegevoegd. Ook datingapp Tinder werd gekopieerd en in Facebook Dating ondergebracht.