Apple wil nieuwe iPhone 14 ook in India gaan produceren

Apple wil de nieuwe iPhone 14 deels in India gaan produceren, meldt Bloomberg dinsdag. De productie vindt nu nog vooral plaats in China.

De techgigant is op zoek naar alternatieven sinds de Amerikaanse regering sancties heeft opgelegd aan China. Volgens ingewijden wordt gekeken naar de mogelijkheid om onderdelen voor het toestel vanuit China naar India te sturen.

Het is de bedoeling dat Apple twee maanden na de eerste levering van iPhones begint met de productie in India. Een gelijktijdige productie in China en India zou een soepele lancering van de iPhone 14 om logistieke redenen kunnen belemmeren.