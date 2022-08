Op het wereldkampioenschap Pokémon wil iedereen 'the very best' zijn

Pokémon is na 26 jaar nog steeds een internationaal fenomeen. Duizenden fans kwamen dit weekend voor het wereldkampioenschap naar de London ExCeL. Wat is de aantrekkingskracht van deze kleine monsters en de games waarin ze verschijnen?

Door Harry Hol

Deelnemers komen uit de hele wereld, maar er kan er maar één de beste zijn. Nou ja, feitelijk zijn er een paar winnaars, want dit WK omvat meerdere kampioenschappen. Niet verrassend omdat de verzamelmonstertjes in veel games de hoofdrol spelen. Er zijn de 'hoofdgames' op de Nintendo Switch, Sword and Shield, en er is het kaartspel dat met verzamelkaarten wordt gespeeld. Maar er is ook een vechtgame (Pokkén Tournament), een strategie/actiegame (Pokémon Unite) en het nog steeds populaire Pokémon GO op de smartphone.

Met het kaartspel en de bijbehorende kaarten kwam Pokémon de afgelopen jaren het meest in het nieuws. Die kaarten kunnen namelijk een serieuze verzamelwoede ontketenen, de zeldzaamste exemplaren worden voor duizenden euro's geveild. Deze 'zijhandel' heeft nauwelijks invloed op de spelers van het verzamelkaartspel.

Steffen Eriksen speelt het spel al zeventien jaar op hoog niveau en deed mee aan het toernooi. Hij legt het uit: "Je hebt sterke en zwakkere kaarten in het spel, maar je betaalt niet méér voor een sterk monster als je ze los bij een handelaar koopt. De hoge waarde komt door speciale uitgaven van de zeldzame versies van de kaart, daarop staat een holografische opdruk of speciale tekeningen. In het spel zelf maakt die versiering geen verschil, met een kaartje van 20 cent heb je voor het spel dezelfde Pokémon."

Een bezoeker van de pop-upstore.

Met opzet gecreëerde schaarste

Toch blijven de verzamelwoede en de met opzet gecreëerde schaarste de motor achter een levendige 'tweede economie'. Tijdens het WK winkelen fans fanatiek in de tijdelijke pop-upstore waar exclusief Pokémon-speelgoed zoals knuffels en kaarten worden verkocht.

De vraag is zo groot dat er op dag drie van het WK bijna niets meer verkrijgbaar is. Hoe zeldzaam deze speciale 'Londen-edities' zijn, blijkt als je op eBay kijkt. Daar vind je nu al knuffels voor vier of vijf keer de aankoopwaarde. En die prijzen stijgen waarschijnlijk alleen maar door het zeer beperkte aanbod.

Dat commerciële en ietwat graaierige aspect van de hobby is niet of nauwelijks terug te vinden bij de topspelers van dit toernooi. Ze helpen elkaar, hebben onderling goede contacten en van fanatisme is geen sprake. "Fair play" is voor iedereen in de hallen het belangrijkste. Dat, en een grote liefde voor de games zelf.

Een deelnemer van het toernooi toont zijn kaartverzameling.

Diepgang van het spel

De aantrekkingskracht van de spellen zit 'm vooral in de diepgang. De spellen zijn stuk voor stuk makkelijk te leren, maar bevatten enorm veel nuances. Op de Nintendo Switch spenderen spelers honderden uren in Sword and Shield om zeldzame Pokémon te verzamelen, te trainen en van de juiste vaardigheden te voorzien.

Hetzelfde geldt voor Pokémon GO, dat nog steeds voor heel wat wandelkilometers zorgt bij spelers die 'in de echte wereld' op zoek gaan naar de kleine monstertjes. Ze zijn alleen via de mobiele app 'te zien' en ze moeten gevangen en worden getraind om het tegen andere spelers op te nemen.

Op London ExCeL zijn overal zeer zeldzame Pokémon te vinden. Wie niet bezig is met het ruilen van kaarten of het volgen van de officiële kampioenschappen, zit meestal op zijn mobieltje om deze digitale schepseltjes aan zijn verzameling toe te voegen.

Verzamelen hoort bij de Pokémon-gemeenschap.

Niet om het geld

Aan de officiële wedstrijden doen ook aardig wat Nederlanders mee. Geen van onze landgenoten weet de top acht te bereiken, laat staan het erepodium.

Uiteindelijk is het Ondrej Skubal uit Tsjechië die in het verzamelkaartspel in de 'masters' (de oudste spelersgroep) weet te winnen. De Portugees Eduardo Cunha sleept in de 'masters' van Sword and Shield de titel in de wacht.

De prijzen lijken fors: 25.000 dollar voor de winnaar van het kaartspel en 10.000 dollar voor de beste Sword and Shield-speler. Maar het is kleingeld: op andere grote toernooien loopt de prijzenpot tegenwoordig vaak in de miljoenen.

Het gaat de Pokémon-spelers in London ook helemaal niet om het geld. Wat ze vooral willen? Gewoon, zoals het Pokémon liedje zegt: To be the very best.

