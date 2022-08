Instagram vindt BeReal-app wel heel erg leuk en kopieert 'm

Instagram test een nieuwe functie die gekopieerd lijkt te zijn van de nieuwe socialemedia-app BeReal. Gebruikers van Instagram wordt gevraagd op willekeurige tijdstippen een foto te maken. Tot voor kort was dat een unieke functie van BeReal.

BeReal, dat twee jaar geleden werd opgericht in Parijs, vraagt gebruikers eens per dag op hetzelfde moment als vrienden een foto te nemen en die te plaatsen. De app werd in korte tijd zeer populair. BeReal zou in tegenstelling tot Instagram voor minder gepolijste foto-ervaringen zorgen.