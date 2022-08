Sony's nieuwe virtualrealitybril voor de PlayStation 5 verschijnt begin 2023

De nieuwe virtualrealitybril voor de PlayStation 5 verschijnt begin 2023. De PlayStation VR2 kan beelden 90 tot 120 keer per seconde verversen en krijgt een hogere resolutie dan zijn voorganger.

Sony kondigde de VR2-headset begin dit jaar aan tijdens techbeurs CES in Las Vegas. In mei liet het techbedrijf weten dat er minstens twintig games met de bril gespeeld kunnen worden.

De PlayStation VR2-headset volgt de eerste PlayStation VR op, die in 2016 verscheen en werkte met de PlayStation 4. Als spelers de bril opzetten, worden ze in een virtuele gamewereld geplaatst. Ze kunnen om zich heen kijken door hun hoofd te draaien en hun handen gebruiken om bijvoorbeeld deuren te openen of te schieten.