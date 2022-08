De hashtag bestaat vijftien jaar: zo werd het bekende hekje wereldberoemd

Het is dinsdag precies vijftien jaar geleden dat de hashtag is ontstaan. Inmiddels kunnen we het symbool bijna niet meer wegdenken om informatie over bepaalde onderwerpen op te zoeken op sociale media.

Door onze techredactie

Twitter-programmeur Chris Messina kwam op 23 augustus 2007 met het idee om het bekende 'hekje' (#) te gebruiken voor het groeperen van onderwerpen. Zo zouden deze makkelijker terug te vinden zijn.

Messina omschreef het hekje in eerste instantie nog niet als hashtag, maar noemde het een channel tag. Enkele dagen later werd het door gebruikers van Twitter de hashtag genoemd. Hoe die naam precies is ontstaan, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat dat woord lekkerder bekt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

De impact zou uiteindelijk groot zijn. De hashtag is de afgelopen vijftien jaar massaal gebruikt op Twitter en andere sociale media, bijvoorbeeld om mee te praten over grote evenementen of een maatschappelijk statement te maken. Bekende voorbeelden zijn onder meer #MeToo en #BLM.

Voor het eerst echt gebruikt tijdens bosbranden

De hashtag werd pas enkele maanden na de tweet van Messina voor het eerst echt gebruikt, namelijk in oktober 2007. De Amerikaan Nate Ritter gebruikte toen #sandiegofire om berichten over bosbranden in Californië te bundelen. Ook tijdens de Iraanse opstand in 2009 konden mensen van over de hele wereld de ontwikkelingen via een hashtag volgen.

Twitter zag er uiteindelijk ook het nut van in en besloot in juli 2009 hyperlinks te plaatsen bij hashtags. Vanaf dat moment konden gebruikers eenvoudig zoeken op bepaalde onderwerpen. Sinds 2010 toont het sociale medium ook zogenoemde trending topics. Dit zijn hashtags waar mensen op dat moment veel naar zoeken.

Hashtags worden nog altijd vaak gebruikt tijdens grote nieuwsgebeurtenissen, maar inmiddels gaat het veel verder dan dat. Het is dé manier geworden om berichten te categoriseren op sociale media. Iedereen kan een hashtag maken: je hoeft alleen maar een hekje te typen, gevolgd door een passend woord zonder spaties.

Hashtags zijn ook populair op andere platforms

Twitter is intussen allang niet meer het enige medium dat gebruikmaakt van hashtags. In 2013 voegde Facebook hashtags toe aan zijn platform, nadat Instagram dat in 2011 al had gedaan. Ook Google, LinkedIn en Pinterest hebben het bekende hekje geïntroduceerd.

Bedenker Messina vroeg overigens nooit patent aan voor de hashtag. Hij vond dat "ze op het internet zijn geboren en van niemand eigendom zijn".

Aanbevolen artikelen