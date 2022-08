PlayStation in het VK voor de rechter gesleept om 'te dure games'

Sony PlayStation is in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor oplichting. De claimorganisatie Resolver eist een bedrag van 5 miljard pond (zo'n 5,9 miljard euro) omdat het vindt dat Sony te veel geld vraagt voor zijn games.

Resolver is een bedrijf gespecialiseerd in collectieve rechtszaken. Die zegt de belangen van negen miljoen Britten te vertegenwoordigen.

Volgens de aanklager heeft Sony zijn macht misbruikt en dat leidde tot buitensporige kosten voor klanten. Die zouden in geen enkele verhouding staan ​​tot de kosten die Sony maakt voor PlayStation Store. Van elk bedrag dat wordt betaald in de PlayStation Store, pakt Sony 30 procent. Volgens de claimorganisatie is dit veel te hoog.