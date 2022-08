Game of Thrones-prequel laat streamingdienst HBO Max crashen

Streamingdienst HBO Max is zondag bij een aantal gebruikers gecrasht nadat de eerste aflevering van de Game of Thrones-prequel House of the Dragon online verscheen. Het zorgde voor een klachtenregen op Twitter.

Door onze techredactie

Toch hebben miljoenen abonnees de eerste aflevering "succesvol bekeken". Volgens moederbedrijf Warner Bros. Discovery ging het slechts bij een "klein aantal gebruikers" mis. Zij gebruikten volgens een woordvoerder een apparaatje van Amazon om HBO Max op hun tv af te spelen.

In New York verscheen House of the Dragon om 21.00 uur online. Bij ons was het toen 3.00 uur. Vermoedelijk hebben Nederlandse fans de eerste aflevering dus nog niet in groten getale bekeken.

House of the Dragon speelt zich een kleine tweehonderd jaar voor de gebeurtenissen in Game of Thrones af. Volgens HBO werd de laatste aflevering van Game of Thrones, die ruim drie jaar geleden uitkwam, door meer dan negentien miljoen mensen bekeken.

HBO Max is niet de enige streamingdienst waar populaire series voor problemen zorgen. Netflix had eerder dit jaar last van storingen toen de seizoensfinale van Stranger Things online verscheen.

