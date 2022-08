NASA wijst dertien gebieden aan voor bemande maanlanding

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vrijdag dertien gebieden op de maan aangewezen als geschikte landingsplaatsen voor de bemande maanmissie Artemis III. Die missie moet rond 2025 weer mensen naar de maan brengen. De laatste bemande maanmissie was in 1972.

Er is onderzocht of er voldoende zonlicht is om als energiebron te gebruiken, of communicatie met de aarde mogelijk is en of het terrein begaanbaar is. De namen voor de gebieden zijn onder meer het Malapert Massief, het Leibnitz Beta Plateau en de Faustini Rim.