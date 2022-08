AirTag in koffer leidt Amerikaanse politie naar huis bagage-afhandelaar

Een Apple AirTag heeft de Amerikaanse politie geholpen bij het oplossen van meerdere bagagediefstallen op een luchthaven in Florida, meldt The New York Times . Die leidde de politie naar het huis van een bagage-afhandelaar. Daar trof de politie voor meer dan 16.000 dollar (15.900 euro) aan gestolen goederen aan.

Door onze techredactie

Een passagier was op 14 juli naar de luchthaven van Destin-Fort Walton Beach in Florida gevlogen, maar kreeg bij aankomst haar bagage niet terug. De passagier had haar koffer voorzien van een Apple AirTag, een apparaatje dat iets groter is dan een 2-euromunt en constant bluetooth-signalen uitzendt.

Elke iPhone kan het bluetooth-signaal van iedere AirTag opvangen en stuurt dan een melding met de locatie naar de eigenaar. Op die manier ontving de passagier twee weken later een melding dat haar AirTag was geregistreerd in een stad vlak bij de luchthaven. De passagier deelde deze informatie met de politie.

Door de woonadressen van bagage-afhandelaars op de luchthaven te vergelijken met de locatie van de AirTag, kwam er al snel een verdachte in beeld. Op 4 augustus kwam bij de politie een melding over de verdachte binnen. Deze was betrapt op het openen van bagage. Nadat op 9 augustus ook nog een aangifte van een bagagediefstal van ruim vijftienduizend dollar binnenkwam, is de politie in actie gekomen.

Bij een huiszoeking bij de verdachte trof de politie gestolen bagage aan ter waarde van ruim 16.000 dollar. De buit bestond onder andere uit dure zonnebrillen en sieraden. De bagage waarin de AirTag was verstopt, werd niet teruggevonden. De verdachte bekende echter ook die diefstal en verklaarde de AirTag vernietigd te hebben.

