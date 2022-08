Xiaomi maakt veel minder winst door verminderde verkoop smartphones

In het eerste kwartaal van dit jaar zag Xiaomi de omzet voor het eerst in zijn bestaan dalen. Vanwege corona-uitbraken gingen grote Chinese steden als Sjanghai in een strenge lockdown. Hierdoor konden mensen amper winkelen. Daarnaast zorgt de hoge inflatie ervoor dat consumenten minder geld uitgeven aan elektronica, waaronder smartphones. Ook kampt Xiaomi met hogere productiekosten en het wereldwijde chiptekort.