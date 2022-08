Googles zoekmachine moet binnenkort meer nuttige zoekresultaten tonen

Google noemt mensen die informatie over een nieuwe film zoeken als voorbeeld. Zij krijgen na de update eerder resultaten met nuttige en actuele informatie te zien, in plaats van sites die geplagieerde artikelen en reviews bevatten.

Wat Google ook een doorn in het oog is, zijn websites die zogenoemde clickfarms inschakelen. Deze bedrijven hebben mensen in dienst die meerdere keren per dag de website van een klant moeten bezoeken. Hierdoor lijkt het alsof de site populair is en goed wordt bezocht. Op die manier komt die hoger in de zoekresultaten van Search te staan. Googles verbeterde algoritme moet dat tegengaan door zulke frauderende websites te herkennen en onderaan de zoekresultatenlijst te plaatsen.