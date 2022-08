Getest: De gaminglaptop van Corsair is niet perfect genoeg voor de prijs

Gamingmerk Corsair is vooral bekend van zijn pc-onderdelen. Nu wil het bedrijf de markt voor gaminglaptops van hoge kwaliteit betreden. Lukt dat, of zetten ze te hoog in?

Door Redactie Tweakers

Als je een desktop-pc op je bureau hebt staan, is er een goede kans dat er in of bij de kast een product van Corsair te vinden is. Het merk produceert niet alleen waterkoelers, behuizingen, geheugenreepjes en voedingen, maar ook gamingheadsets, toetsenborden, muizen en monitors.

Waar het tot op heden nog aan ontbrak, was een laptop van Corsair. Met de Voyager a1600, vanaf nu te koop in onder meer de Benelux, betreedt het merk ook deze markt.

Voor de belangrijkste componenten heeft Corsair aangeklopt bij AMD. De processor is een Ryzen 9 6900HS en de videokaart is eveneens een van de snelste die 'team rood' nu te bieden heeft: een Radeon RX6800M.

Met die combinatie van snelle componenten en extra features zet Corsair wat prijs betreft meteen hoog in, op hetzelfde niveau als de meest luxe gaminglaptops van fabrikanten als ASUS en Acer. In de configuratie zoals wij die hebben getest, betaal je maar liefst 3.700 euro voor de Voyager a1600. Gaat het je puur om rekenkracht en framerates en minder om de rest van de uitvoering, dan kun je duizenden euro's minder kwijt zijn.

Prettige lichte afwerking

Corsair heeft de snelle hardware verwerkt in een behuizing die voor een laptop van dit formaat relatief dun en licht is, maar weinig aansluitingen biedt. Het geheel heeft een prettige afwerking en voelt stevig aan.

De schermscharnieren zijn gemonteerd aan de knoppenbalk, waar het scherm bij het openen overheen klapt. Dat laat aan de onderkant een grote lege ruimte over, waardoor het scherm opengeklapt hoger staat dan bij veel andere laptops. Dat is fijn als het ding voor je op een bureau staat, maar misschien minder ideaal als je het onderweg op een krap vliegtuigtafeltje wilt gebruiken.

Het gewicht is met 2,4kg beperkt gebleven voor een laptop met deze specificaties. Zeker als je bedenkt dat Corsair er ook nog een enorme accu van 99Wh in heeft gestopt.

Lekker tikken op het mechanisch toetsenbord

Als randapparatuurmerk is Corsair door de jaren heen bekend en succesvol geworden met zijn mechanische toetsenborden. Uiteraard kon dat op de eerste laptop van het merk evenmin ontbreken.

Het is lekker tikken op de Voyager a1600. De aanslag voelt duidelijker aan dan bij een normaal toetsenbord. Het touchpad is behoorlijk groot, lekker glad en de onderliggende knoppen geven een goede klik. Wel jammer: aanrakingen worden soms verkeerd herkend.

Tussen het scherm en de behuizing zit een balk met daarop tien aanraakgevoelige knoppen, met in het midden een klein schermpje. Je kan iedere knop toewijzen aan een bepaalde actie.

Helaas is er geen schermpje voor iedere knop, alleen een genummerd opschrift van S1 tot en met S10. Het wordt daardoor al snel gissen naar de functie van iedere toets, zeker als je met meerdere profielen werkt. Gelet op de hoge prijs van de laptop vragen we ons af waarom Corsair geen Apple Touch Bar-achtig schermpje heeft geïntegreerd.

Ook de kleine lcd die midden tussen de toetsen zit, is met de huidige softwareversie nog een gemiste kans. Hij is slechts te gebruiken voor drie verschillende widgets: een klok, een grafiek van de processorbelasting of een accu-indicator, eventueel gecombineerd met een zelfgekozen achtergrondafbeelding.

Niet perfect genoeg voor de prijs

Corsair heeft hoog ingezet als het gaat om prijs en prestatie, met de snelste componenten van AMD in een machine die afgerond 3.700 euro mag kosten. Maar hoewel de Voyager bovenaan de ranglijsten staat, komt de laptop zelden aan de top. De AMD-configuratie kan vaak niet tippen aan de snelheid van de nieuwe i9-12900H-processor van Intel.

Kijkend naar de prijs plaatst Corsair zijn eerste poging meteen lijnrecht tegenover topmodellen van merken die al jaren meedoen. Dan moet alles perfect zijn; vergelijkbaar snelle hardware is in een iets minder luxe uitgevoerde behuizing al verkrijgbaar voor duizenden euro's minder. Daarmee is de Voyager a1600 wat ons betreft te duur voor wat hij biedt, ook al is de hardware niet slecht en kan Corsair de meeste kinderziektes wellicht nog verhelpen met software-updates.

Dit is een ingekorte versie van een recensie op Tweakers.

