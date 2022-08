Fotoapp BeReal breekt door onder Nederlandse jongeren

BeReal is in Nederland bezig met een doorbraak. Door 15 procent van alle jongeren tussen 13 en 24 jaar wordt de app gebruikt, zegt marktonderzoeker GfK

Door onze techredactie

Het nieuwe sociale medium verkoopt zichzelf als een soort anti-Instagram: zonder perfecte plaatjes, maar met foto's die de realiteit laten zien - ook als die een beetje saai en lelijk is. Gebruikers maken dagelijks maar één foto voor hun volgers. Dat moet dírect als de app erom vraagt waardoor je een ongefilterde blik krijgt in iemands ‘nu’.

In Nederland is 91 procent van alle BeReal-gebruikers volgens het GfK jonger dan 35 jaar. In het verleden zijn veel apps doorgebroken dankzij jongeren. Zij fungeren als een soort ambassadeur voor nieuwe apps, waardoor oudere generaties de apps uiteindelijk ook gaan gebruiken.

Apps als Instagram, Snapchat, TikTok en zelfs WhatsApp hebben hun doorbraak ook vooral aan jongeren te danken. TikTok brak in 2019 door in Nederland en was toen volgens marktonderzoeker Telecompaper vooral populair onder tienermeisjes.

Bij TikTok is volgens het GfK nu 44 procent van alle Nederlandse gebruikers jonger dan 35 jaar. Dat betekent dat ook veel ouderen TikTok gebruiken. Waarschijnlijk gaat het in veel gevallen om ouders die het TikTok-account van hun kinderen in de gaten houden.

Op Snapchat zijn veel minder Nederlanders boven de 35 jaar actief. GfK meldt dat 73 procent van alle Nederlandse Snapchat-gebruikers jonger dan 35 jaar zijn.

Instagram, ooit ook populair geworden dankzij jongeren, kent volgens de marktonderzoeker veel oudere gebruikers. Slechts 37 procent van de Nederlandse gebruikers is jonger dan 35 jaar.

