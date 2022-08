Apple waarschuwt voor gevaarlijk beveiligingslek bij iPhones, iPads en MacBooks

Apple heeft woensdag een update beschikbaar gesteld voor iPhones en iPads met iOS 15 en MacBooks van de vijfde of een latere generatie. De update moet twee kwetsbaarheden verwijderen, omdat die door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden.

Door deze kwetsbaarheden kunnen hackers de controle over de genoemde apparaten overnemen. De ene kwetsbaarheid zit in de technologie achter de webbrowsers bij de Apple-apparaten. Met dat lek kunnen hackers codes uitvoeren wanneer gebruikers een schadelijke website bezoeken. Met de andere kwetsbaarheid krijgen de aanvallers meer controle over het apparaat.