Lifehack: Zo speel je gratis games via Netflix

Je favoriete films en series weet je wel te vinden in de Netflix-apps. Maar wist je dat je ook games bij je abonnement krijgt? Zo speel je die spellen zonder extra kosten.

Eigenlijk is het zonde dat weinig mensen deze spellen weten te vinden, want er zitten aardig goede games tussen. Uitblinkers zijn het tactische spel Into the Breach, waarin je beurtelings futuristische tanks beweegt om gruwelijke wezens te verslaan. Ook de vreemde platformer Poinpy en het emotionele Before Your Eyes, dat je speelt door met je ogen te knipperen, zijn het proberen waard. Voor de games van Netflix heb je geen spelcomputer of pc nodig, want ze zijn alleen op mobiele apparaten te spelen. Je hebt aan je smartphone dus genoeg om in deze games te duiken.

Zo vind je de games

Een van de problemen is waarschijnlijk dat de games van Netflix niet zo makkelijk te vinden zijn. Je ziet de games niet als je bijvoorbeeld via een tv of spelcomputer naar Netflix kijkt, maar alleen als je de app op je smartphone gebruikt.



Open de Netflix-app op je telefoon, daar vind je naast alle series en films ook een rij met mobiele games. In de Android-app zie je onderin het scherm daarnaast een apart tabblad voor alle games van Netflix. Tik op een spel dat je interessant lijkt om de beschrijving te lezen.



Je ziet dan ook de knop 'Game downloaden'. Als je daarop tikt, wordt de Play Store of App Store geopend en kom je direct bij de game terecht. Je kunt hem nu zonder extra kosten downloaden. De spellen bevatten ook geen in-game aankopen, dus je hoeft geen extra's te ontgrendelen met geld.



Zonder Netflix-app

Gebruik je de Netflix-app eigenlijk nooit op je telefoon, dan kun je de games ook los vinden in de appstore van je smartphone. Weet je niet precies welke game je zoekt, dan vind je veel van de beschikbare spellen door gewoon op 'Netflix games' te zoeken.



Je herkent de spellen aan het logo met de rode N in de afbeelding. Als je de game opent, moet je alleen nog even inloggen bij je Netflix-profiel. Daarna selecteer je welke gebruiker aan het spelen is. Je voortgang in de spellen wordt gekoppeld aan het individuele Netflix-profiel.