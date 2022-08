Apps van de week: Als groep de taxi betalen en nieuwe Snapchat-functies

De kosten van een groepsactiviteit verdelen in Tikkie en een nieuwe taxiapp die samenwerkt met lokale taxibedrijven. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Tikkie

De betaalapp Tikkie voegt een handige nieuwe functie toe: Groepie. Hiermee is het mogelijk om de kosten van een groepsactiviteit te verzamelen en deze vervolgens eerlijk te verdelen.

Het idee is dat alle deelnemers van bijvoorbeeld een weekend weg hun kosten voor dat weekend invullen. Zo heeft de een drinken gehaald, de ander eten en betaalde een derde de overnachting. Met Groepie is op elk moment de tussenstand van de totale kosten te bekijken en er kan een Tikkie gestuurd worden naar mensen die moeten betalen.

Om de functie te gebruiken, druk je onderaan in de app op de groene cirkel en kies je voor Groepie. Vervolgens nodig je vrienden uit die onderdeel zijn van de groep. Daarna kan iedereen uitgaven toevoegen.

Download Tikkie voor Android of iOS (gratis)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Dextr

Er is een nieuwe taxiapp in het land. In tegenstelling tot apps als Uber, waarbij chauffeurs hun eigen auto gebruiken, werkt Dextr samen met lokale taxibedrijven. Daardoor is de app niet alleen in de grote steden te gebruiken.

Dextr werkt op dit moment vooral goed in Zwolle, Tilburg en 't Gooi. Als je op deze plekken een taxi bestelt, dan staat die binnen dertig minuten voor je deur. In de rest van het land is ook een taxi via Dextr te bestellen, maar kost het wat meer tijd. In de toekomst wordt het op meer plekken mogelijk om binnen een half uur een taxi te krijgen.

Hoewel snelheid belangrijk is voor Dextr, motiveert de app je toch om vroegtijdig te boeken. Dan krijg je namelijk korting. Daarmee moet onnodige druk op de taxibedrijven worden voorkomen.

Een taxi kan alleen via de app worden geboekt. Als de taxi onderweg is, kun je het voertuig via de app volgen.

Download Dextr voor Android of iOS (gratis)

Snapchat

Bij Snapchat is het nu mogelijk om een abonnement af te sluiten. Voor 4,49 euro per maand krijg je onder andere vroegtijdige toegang tot nieuwe functies. Ook is het voor betalende gebruikers mogelijk om te zien wie hun Stories opnieuw bekijkt en zijn er verschillende appicoontjes in te stellen.

Snapchat+ werd eind juni al in onder andere de Verenigde Staten uitgebracht en daar is het abonnement een succes. Snap zegt dat het meer dan een miljoen betalende gebruikers heeft.

Snap gebruikt de introductie van Snapchat+ in onder andere Nederland en België om een stapeltje nieuwe functies toe te voegen. Zo hebben reacties van betalende gebruikers onder Stories vanaf nu prioriteit. Ook zijn er nieuwe Bitmoji-achtergronden te gebruiken en is het vanaf nu mogelijk om een emoji in te stellen die anderen zien na het bekijken van je Snaps.

Download Snapchat voor Android of iOS (gratis)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen