Snapchat stopt met ontwikkeling van Pixy-drone die je automatisch volgt

Snapchat-moederbedrijf Snap stopt met de ontwikkeling van zijn Pixy-drone, meldt The Washington Post . Het apparaat is bedoeld om zelfstandig foto's en video's te maken, die automatisch naar een telefoon worden gestuurd.

De Pixy-drone werd in april uitgebracht. Hoewel het bedrijf eerder had gezegd in de toekomst de ontwikkeling van een tweede model te overwegen, zullen er geen nieuwe versies van het product worden gemaakt. Volgens de Amerikaanse krant heeft Snap-directeur Evan Spiegel dat gezegd tegen medewerkers.