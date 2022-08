Amerikaanse tak Nintendo onderzoekt beweringen over seksuele intimidatie

Nintendo of America zegt onderzoek te doen naar de beweringen van een groep vrouwelijke opdrachtnemers, die zeggen dat ze het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie. Dit schrijft gamenieuwssite Kotaku op basis van een interne memo.

De vrouwen werkten bij een bedrijf dat gametesters levert aan Nintendo of America, schreef Kotaku eerder deze week. Bij het kantoor van Nintendo in de Amerikaanse plaats Redmond ervaarden ze verschillende vormen van seksuele intimidatie. Zo hoorde een vrouw mannelijke collega's speculeren over de kleur van haar ondergoed.