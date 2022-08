Data Vietnamese burgers moeten verplicht in Vietnam worden opgeslagen

De Vietnamese overheid verplicht techbedrijven data van burgers in Vietnam op te slaan. Dat staat in een nieuwe wet, die op 1 oktober moet ingaan. Ook moeten de bedrijven een kantoor hebben in het land.

Door onze techredactie

De wet is met name bedoeld voor socialemediabedrijven, zoals Twitter en Meta. Onder meer "financiële gegevens, biometrische gegevens en informatie over etniciteit en politieke opvattingen" moeten in eigen land worden opgeslagen. Hetzelfde geldt voor "alle gegevens die door gebruikers worden gemaakt tijdens het surfen op het internet".

Daarnaast moeten de bedrijven een kantoor in Vietnam hebben. Dit moet het makkelijker maken voor de Vietnamese overheid om data van burgers op te vragen voor onderzoeksdoeleinden.

Ook moet de overheid bedrijven zo makkelijker kunnen vragen inhoud te verwijderen als deze in strijd wordt geacht met de wet. De gegevens moeten minimaal twee jaar bewaard blijven.

De techbedrijven krijgen een jaar de tijd om aan de wet te voldoen. Wat er gebeurt als een bedrijf tegen die tijd niet aan de eisen voldoet, is niet duidelijk.

Vergelijkbare wet ingevoerd in Indonesië

In Indonesië werd in 2020 een vergelijkbare wet aangenomen. Daar moesten techbedrijven zich voor juli 2021 registreren, anders zouden hun diensten worden geblokkeerd.

Verschillende diensten, waaronder Google, Meta en Amazon, zouden zich net op tijd hebben geregistreerd. Andere bedrijven zijn begin augustus geblokkeerd, waaronder zoekmachine Yahoo en gameplatform Steam. De blokkade wordt opgeheven zodra de bedrijven akkoord gaan met de regels.

