Onderzoekers maken kunstmatig boomblad dat water en CO2 omzet in brandstof

Wetenschappers van de University of Cambridge hebben een kunstmatig boomblad ontwikkeld waarmee CO2 uit de lucht gehaald kan worden. Het blad produceert met zonlicht, water en CO2 ingrediënten voor synthetisch gas (syngas).

Bladeren van bomen en planten halen onder invloed van zonlicht CO2 uit de lucht. Ze zetten dit om in onder andere zuurstof. Onderzoekers van de Britse universiteit hebben dit proces kunnen namaken in een kunstmatig blad.

Het blad neemt water en CO2 op en zet dit om in zuurstof, waterstof en koolmonoxide. Voor het absorberen van licht wordt perovskiet en kobalt gebruikt. Perovskiet wordt ook gebruikt in zonnepanelen en kobalt is een belangrijke grondstof voor smartphones.