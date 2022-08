Bergbeklimmers hebben nu ook snel internet op Kilimanjaro

Bergbeklimmers kunnen vanaf nu gebruikmaken van snel internet op de Kilimanjaro. Tanzania heeft ervoor gezorgd dat dit beschikbaar is op 's wereld hoogste vrijstaande berg.

"Voorheen was het gevaarlijk voor toeristen en klimmers die zich zonder internet in het gebied bevonden", aldus minister Nape Nnauye. Tot op een bepaalde hoogte is iedereen vanaf nu bereikbaar. Nnauye hoopt aan het einde van het jaar ook op de top van de berg internettoegang te kunnen bieden.