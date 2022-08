Apple gaat nieuwe iPhone 14 op 7 september onthullen

Apple zal naar verwachting op 7 september zijn nieuwe iPhone 14 onthullen. De smartphonemaker doet dat traditiegetrouw met een evenement.

Apple is zeer afhankelijk van de iPhones. De apparaten zijn doorgaans goed voor de helft van de omzet van het bedrijf. Naast de iPhone zal Apple ook nieuwe Macs, iPads en Apple Watch-modellen onthullen.

De updates van de Apple-apparaten komen op een moeilijk moment voor de sector. De verkoop van bijvoorbeeld smartphones zakt wat in nu consumenten de gevolgen van de hoge inflatie steeds meer beginnen te voelen. Dat maakt ze voorzichtiger met het doen van grote uitgaven.

Doorgaans liggen de nieuwe iPhones ongeveer anderhalve week na de onthulling in de winkels. De verwachting is dat dit nu ook zo zal zijn. Verscheidene winkelmedewerkers hebben al te horen gekregen dat ze rekening moeten houden met een productlancering op 16 september.

Net als in de coronajaren lijkt Apple te kiezen voor een online event. Verschillende onderdelen van de presentatie zouden al zijn opgenomen. De laatste onthulling van het bedrijf was in juni dit jaar. Toen kwam Apple met een reeks software-updates.