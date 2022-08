Airbnb gaat illegale feesten in huurhuizen tegen met nieuwe software

Airbnb gaat in de Verenigde Staten en Canada software gebruiken om te voorkomen dat gehuurde huizen worden gebruikt om er feesten in te geven. Daarmee moeten zogenoemde risicohuurders worden geweerd, heeft het platform dinsdag aangekondigd in een blogpost

Door onze techredactie

De nieuwe software kijkt naar onder meer het aantal positieve en negatieve recensies van een gebruiker. Ook bekijkt het systeem hoelang de gebruiker al actief is op het platform en of een gebruiker in de buurt woont van de woning die hij of zij wil huren.

Huurders die door de software als een risico worden gezien, kunnen op het verhuurplatform geen volledige woning meer boeken. Wel kunnen zij nog een (hotel)kamer huren. Daar is het volgens Airbnb waarschijnlijker dat er toezicht is.

Het verhuurplatform zegt het systeem de afgelopen tijd getest te hebben in Australië. Daar zou het aantal illegale feesten in Airbnb-woningen met zo'n 35 procent zijn gedaald. De test wordt nu naar de Verenigde Staten en Canada gebracht, maar het is uiteindelijk de bedoeling dat de software wereldwijd beschikbaar wordt.

Het is sinds juni definitief verboden om feesten te geven in een huis dat via Airbnb gehuurd wordt. Een tijdelijk verbod werd tijdens de coronacrisis ingevoerd, als maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Aanbevolen artikelen