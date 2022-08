Saoedische moet voor 34 jaar de cel in vanwege gebruik van Twitter

Een Saoedische studente aan de universiteit van Leeds moet voor 34 jaar de gevangenis in vanwege het gebruik van Twitter. Tijdens een vakantie in haar geboorteland werd ze opgepakt en veroordeeld, omdat ze een Twitter-account had en daarmee "dissidenten en activisten" volgde en retweette.

Door onze nieuwsredactie

Een speciale antiterrorismerechtbank heeft de 34-jarige vrouw de straf opgelegd. De moeder van twee jonge kinderen was in eerste instantie veroordeeld tot drie jaar celstraf voor het gebruik van een "illegale internetwebsite".

Daarmee zou de vrouw hebben gezorgd voor onrust in het publieke domein en destabilisatie van de burger- en nationale veiligheid, zo staat in het eerdere vonnis.

In hoger beroep hoorde de vrouw onverwachts een straf van 34 jaar uitgesproken worden. Ze mag daarna ook voor 34 jaar niet meer reizen.

De straf viel hoger uit, omdat de openbaar aanklager met meerdere aanklachten was komen aanzetten. Zo werd ze ook veroordeeld voor het helpen van anderen op het sociale medium.

In de aanklachten wordt gesproken van "helpen bij het veroorzaken van onrust door het volgen van Twitter-accounts van dissidenten". Ook het retweeten van accounts die Saoedi-Arabië als gevaarlijk voor de nationale veiligheid bestempelt, wordt als een zwaar delict gezien.

De vrouw in kwestie is geen activiste en ook niet zeer politiek actief. Op Instagram heeft ze volgens The Guardian slechts 159 volgers en beschrijft ze zichzelf als mondhygiënist. Op Twitter had ze 2.597 volgers. Ze verstuurde verschillende tweets, waarvan enkele over Saoedische dissidenten die in gevangenschap leven. De tweets riepen op tot vrijlating van die politieke gevangenen.

