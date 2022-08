Tesla mag in Duitsland reclame blijven maken voor zelfrijdende functies

Tesla mag in Duitsland reclame blijven maken voor de zelfrijdende functies van zijn voertuigen. Over de advertenties was een klacht ingediend, omdat deze misleidend zouden zijn.

Door onze nieuwsredactie

De Wettbewerbszentrale, een organisatie die toeziet op eerlijke concurrentie, had de zaak aangespannen bij het Duitse federale gerechtshof. De Wettbewerbszentrale eiste dat Tesla geen teksten meer mag gebruiken in advertenties die impliceren dat de auto's volledig zelfsturend zijn.

Een lagere Duitse rechtbank had de organisatie eerder gelijk gegeven. Tesla ging daarop in hoger beroep. De Wettbewerbszentrale diende vervolgens een klacht in bij het federale gerechtshof, maar die oordeelde dat Tesla de termen mag blijven gebruiken in zijn reclames in Duitsland.

Tesla gebruikt voor de zelfrijdende functies twee namen: de Autopilot en het Full Self-Driving-systeem. Het Full Self-Driving-systeem moet de auto's in de toekomst volledig autonoom laten rijden. Op dit moment worden de functies nog getest en moeten Tesla-rijders nog wel op de weg blijven letten.

De Californische toezichthouder DMV beschuldigde Tesla eerder deze maand ook van het maken van misleidende reclame. De toezichthouder stelt dat Tesla in reclames de indruk wekt dat de auto's zelfstandiger kunnen rijden dan in werkelijkheid mogelijk is.

