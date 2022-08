Rusland geeft Twitch boete om niet verwijderen oorlogsvideo

Rusland heeft Twitch een boete van 2 miljoen roebel (ruim 31.000 euro) opgelegd. Volgens het land heeft het streamingplatform nepinformatie over de oorlog in Oekraïne niet verwijderd.

Een Russische rechtbank oordeelde dat Twitch de Russische wet heeft overtreden door gebruikers toegang te geven tot "nepinformatie." Het platform zou een video van 31 seconden over een meisje in de Oekraïense stad Boetsja niet hebben verwijderd. Wat er precies op de beelden te zien was, is niet bekendgemaakt.