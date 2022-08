Minder meldingen en meer privacy: dit is nieuw in Android 13

Google heeft zonder aankondiging en eerder dan verwacht een nieuwe versie van Android uitgebracht. Android 13 komt later dit jaar als update beschikbaar voor verschillende smartphones en tablets. Hoewel Android 13 niet de grootste update ooit is, brengt die toch een aantal interessante veranderingen met zich mee. NU.nl zet de belangrijkste op een rij.

Om de privacy van gebruikers beter te beschermen, heeft Google de fotoselectie in apps veranderd. Tot nu toe hadden apps met machtigingen toegang tot het volledige fotoalbum. Vanaf Android 13 krijgen apps alleen nog toegang tot specifieke door de gebruiker geselecteerde foto's of video's.

In Android 13 moeten apps toestemming krijgen om notificaties te mogen versturen. Tot aan Android 12 hadden apps standaard die mogelijkheid. Gebruikers moesten eventuele ongewenste meldingen per app handmatig uitzetten.

Apps hebben vanaf Android 13 de mogelijkheid om een instelling toe te voegen aan het menu voor snelle instellingen. Daarmee kunnen functies van een app heel snel in- of uitgeschakeld worden. Het menu biedt standaard de mogelijkheid om bijvoorbeeld wifi of bluetooth aan of uit te zetten.