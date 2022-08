Rusland laat voor het eerst model van zijn eigen ruimtestation zien

De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos heeft een ontwerp van zijn toekomstige ruimtestation laten zien, schrijft persbureau Reuters . Rusland wil het internationale ruimtestation ISS verlaten en werkt al jaren aan een eigen variant die ROSS gaat heten.

Het station moet net als het ISS in een baan rond de aarde gaan zweven, maar is alleen bedoeld voor kosmonauten, Russische ruimtevaarders. Het plan is om het station in twee delen te lanceren, te beginnen met vier modules. Later komen daar nog twee bij.

Uiteindelijk moet het station ruimte bieden aan vier kosmonauten die er wetenschappelijke experimenten kunnen doen. Volgens Roscosmos krijgen zij aan boord van het nieuwe station ook een vrijer uitzicht op de aarde. Het ISS heeft kleinere ramen.

Staatsmedia melden dat de lancering van het eerste deel gepland staat voor 2025 of 2026. Het tweede en laatste deel zou tussen 2030 en 2035 gelanceerd moeten worden.

De Russen zullen niet constant aan boord van het ruimtestation zijn. Volgens de huidige plannen zal ROSS twee keer per jaar voor langere tijd bemand zijn.

Rusland is nu nog vertegenwoordigd in het International Space Station (ISS). Net als de VS, Canada, Japan en elf Europese landen, waaronder Nederland. Sinds 2000 is dat ruimtestation constant bemand. Rusland wil op zijn vroegst in 2025 stoppen met zijn betrokkenheid bij het ISS.

Rond 2030 komt er waarschijnlijk sowieso een einde aan het ISS. NASA heeft gezegd het ruimtestation tot dan in de lucht te willen houden. Daarna zal het waarschijnlijk gecontroleerd in het water neerstorten bij Point Nemo. Geen enkel ander punt in de zee is zo ver van land verwijderd.

