Twitter moet gegevens van oud-topman aan Elon Musk geven in rechtszaak

Een rechter zegt dat Twitter documenten van voormalig bestuurder Kayvon Beykpour aan Elon Musk moet overhandigen. Volgens Musk heeft hij de informatie over Beykpour nodig om het aantal nepaccounts op Twitter te kunnen berekenen.

Door onze techredactie

Het aantal bots en nepaccounts vormt de spil in een rechtszaak tussen Twitter en Musk. Sinds de miljardair er op het laatste moment van afzag om Twitter voor 44 miljard dollar (43,3 miljard euro) over te nemen, zijn de partijen in een strijd verwikkeld. Twitter wil Musk aan zijn woord houden.

De oprichter van Tesla wil Twitter alleen overnemen als het bedrijf met het exacte aantal bots en nepaccounts over de brug komt. Hij zegt dat het sociale medium niet eerlijk is geweest over de cijfers. Musk is naar eigen zeggen misleid bij het sluiten van de overeenkomst.

Beykpour vertrok eerder dit jaar bij Twitter. Dat deed hij nadat bekend was geworden dat het bedrijf door Musk zou worden overgenomen. In Musks documenten staat dat Beykpour het directst betrokken was bij het vaststellen van het aantal nepaccounts.

De miljardair heeft via zijn advocaten ook toegang gevraagd tot gegevens van 21 andere personen die volgens hem over relevante informatie beschikken. Die aanvragen zijn afgewezen.

