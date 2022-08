Signal waarschuwt dat 1.900 telefoonnummers zijn gelekt bij aanval op Twilio

Telefoonnummers van zo'n negentienhonderd gebruikers van Signal zijn mogelijk ingezien door hackers. Daarvoor waarschuwt de beveiligde chatapp op zijn website . Het is het gevolg van een datalek bij Twilio, een cloudcommunicatieplatform dat Signal gebruikt om telefoonnummers te verifiëren.

Signal schrijft dat hackers via Twilio toegang kregen tot negentienhonderd telefoonnummers en de bijbehorende verificatiecodes van gebruikers. Dat is slechts een fractie van de 40 miljoen gebruikers van Signal, maar opvallend is het wel. Signal wordt gezien als een van de veiligste chatapps.