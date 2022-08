Grote techbedrijven delen informatie over algoritmes met Chinese overheid

Grote Chinese techbedrijven zoals Tencent en ByteDance hebben voor het eerst details over hun algoritmes gedeeld met de Chinese overheid, meldt persbureau Bloomberg maandag. De regering wil op deze manier misbruik van gebruikersgegevens tegengaan.

Chinese techgiganten zijn door nieuwe regelgeving sinds maart verplicht om informatie over hun algoritmes aan de overheid te overhandigen. Volgens Bloomberg hebben inmiddels dertig populaire bedrijven dat gedaan, blijkt uit een openbare lijst. Ook webreus Alibaba heeft informatie over zijn algoritmes met de regering gedeeld.

Een algoritme is een verzameling regels die een computer volgt. Vaak wordt het gebruikt om op grote schaal taken uit te voeren die mensen veel tijd zouden kosten. Zo worden algoritmes gebruikt om bijvoorbeeld fraude op te sporen of om te bepalen welke berichten gebruikers (eerst) te zien krijgen op sociale media.