Betaalde abonnementsdienst Snapchat+ nu ook in Nederland beschikbaar

Snapchat is in Nederland gestart met het aanbieden van zijn betaalde abonnementsdienst Snapchat+. Gebruikers krijgen onder andere een Snapchat+ badge en de mogelijkheid om één vriend als beste vriend aan te merken.

De introductie van Snapchat+ is een poging van Snap om op een andere manier omzet te genereren, naast het verkopen van advertenties. Volgens Snap biedt Snapchat+ "exclusieve en experimentele functies". Het bedrijf is van plan om sommige functies eerst voor betaalde leden uit te brengen en pas later voor gratis gebruikers. Snapchat+ kost 4,49 euro per maand of 44,99 euro per jaar.