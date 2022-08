Hoe voorkom je dat iemand je zomaar nare foto's AirDropt?

Als Apple-eigenaar kun je heel gemakkelijk bestanden ontvangen van en verzenden naar andere mensen met een iOS-apparaat. Maar bestandenapp AirDrop kan ook gemakkelijk worden misbruikt. Hoe zorg je ervoor dat je niet zomaar ongevraagde bestanden op je apparaat ontvangt?

Het was dit weekend weer raak: iOS-minnende reizigers op Schiphol werden opeens geconfronteerd met een foto van een vliegtuigongeluk . Een man stuurde de foto via AirDrop naar alle iOS-apparaten in de buurt.

Het was niet de eerste keer dat iemand op deze manier misbruik maakte van de populaire Apple-functie. Regelmatig verschijnen berichten over gebruikers die worden geconfronteerd met ongewilde foto's en andere bestanden van wildvreemden in de buurt. Zo meldden vrouwen die gebruikmaakten van de metro in New York dat ze opeens naaktfoto's van vreemde mannen ontvingen.