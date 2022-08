SpaceX in gesprek over raketlanceringen in Europa na blokkade van Russen

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA voert technisch overleg met SpaceX. Mogelijk gaat het raketbedrijf van Elon Musk lanceringen in Europa verzorgen, schrijft persbureau Reuters . ESA maakte voorheen gebruik van Russische Soyuz-raketten, maar vanwege de oorlog in Oekraïne hebben de Russen dat geblokkeerd.

ESA werkt al langer aan een eigen raket om lanceringen uit te voeren. Maar de bouw van deze Ariane 6-raket heeft vertraging opgelopen. "We overwegen verschillende opties om het gat op te vullen", zegt ESA-topman Josef Aschbacher tegen Reuters. "Een daarvan is SpaceX."

Een andere mogelijkheid is een raket van Japan. In dat land wordt gewerkt aan een raket, waarvan de eerste vlucht nog moet plaatsvinden. "Nog een andere optie zou India zijn", zegt Aschbacher. "Maar van alle mogelijkheden is de raket van SpaceX het meest gebruiksklaar."