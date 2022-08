Harry Potter-game Hogwarts Legacy is voor de tweede keer uitgesteld

Hogwarts Legacy, de game die zich afspeelt in de wereld van Harry Potter, is uitgesteld tot 10 februari 2023. Het spel werd al eens eerder uitgesteld tot het einde van 2022, maar die deadline gaat ontwikkelaar Portkey Games niet halen.

De makers hebben nog iets meer tijd nodig "om de beste game-ervaring te kunnen afleveren", schrijven ze op Twitter . Dat was ook de reden waarom Portkey Games het spel begin vorig jaar al eens uitstelde.

Hogwarts Legacy verschijnt eerst voor de pc en PlayStation- en Xbox-consoles. Een versie voor de Nintendo Switch wordt later aangekondigd.

De game is al een paar jaar in ontwikkeling. Spelers kunnen een eigen personage maken, dat wordt ingedeeld bij een van de vier afdelingen van tovenaarsschool Hogwarts. Het verhaal speelt zich tweehonderd jaar voor de verhalen van Potter af.

De verwachting is dan ook niet dat er veel bekende personages uit de boeken en films voorbijkomen. In plaats daarvan krijgen spelers een nieuw verhaal, maar wat dat precies zal zijn is nog wat onduidelijk. "Spelers ervaren het leven als student aan Hogwarts, terwijl ze beginnen aan een gevaarlijke reis om een verborgen waarheid van de tovenaarswereld te ontdekken", zo schreef de ontwikkelaar eerder.