Zoom herstelt fout in Mac-software waarmee hacker computer kon overnemen

Videobelapp Zoom heeft een update voor Macs en MacBooks uitgebracht. Daarmee is een schadelijke fout hersteld, meldt MacRumors . Via een kwetsbaarheid in de software konden kwaadwillenden een computer overnemen.

Door onze techredactie

Of het lek daadwerkelijk is misbruikt, blijft onduidelijk. De kwetsbaarheid werd ontdekt door cybersecurityexpert Patrick Wardle, die zijn bevindingen vorige week op hackersconferentie Def Con deelde.

De fout zat in het installatieprogramma van Zoom. Dat programma heeft speciale gebruikersrechten nodig om Zoom op een Mac te kunnen installeren. Volgens Wardle was het vrij eenvoudig om Zoom via het installatieprogramma om de tuin te leiden om zo schadelijke software eraan toe te voegen.

Daardoor was het mogelijk om binnen te dringen in het computersysteem van gebruikers. De hacker zou dan bestanden kunnen toevoegen, aanpassen of verwijderen.

Deze fout is hersteld in versie 5.11.5 voor Zoom. Op de Mac kunnen gebruikers de software updaten door Zoom te openen, linksboven op 'zoom.us' te klikken en vervolgens 'Check for updates' te kiezen.

