Apple hield Telegram-update tegen vanwege bewegende emoji's

Chatdienst Telegram heeft inmiddels een update gekregen, nadat Telegram-oprichter Pavel Durov had geklaagd dat Apple de vernieuwingen tegenhield. De update werd pas uitgebracht nadat Telegram een functie rondom emoji's verwijderde.

Durov schreef vorige week dat Apple de laatste update van Telegram al twee weken lang zonder bericht tegenhield. Inmiddels is de update er toch. "Na veel media-aandacht is Apple bij ons teruggekomen", meldt Durov op zijn Telegram-kanaal. "Ze eisten dat we onze update moesten afvlakken door de nieuwe Telemoji's te verwijderen."