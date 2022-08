Ruim 300 medewerkers TikTok en ByteDance werkten voor Chinese staatsmedia

Het tijdschrift analyseerde de profielen van honderden medewerkers. Zeker driehonderd personen hebben volgens het medium in het verleden voor Chinese staatsmedia gewerkt. Ze hebben nu verschillende functies binnen TikTok en ByteDance, waaronder leidinggevende rollen.

Volgens Forbes suggereren de profielen van vijftien personen dat zij zowel voor Chinese staatsmedia als voor TikTok of ByteDance werken, al is het ook mogelijk dat zij hun profielen niet hebben aangepast. De personen reageerden niet op vragen van het tijdschrift.

TikTok en ByteDance ontkennen niet dat ruim driehonderd medewerkers vroeger in dienst waren van Chinese staatsmedia. Een woordvoerder zegt in een reactie "beslissingen te nemen die uitsluitend zijn gebaseerd op de professionele bekwaamheid van een persoon om het werk te doen".

"Voor onze bedrijven op de Chinese markt zijn dat mensen die eerder voor de regering of voor staatsmedia in China hebben gewerkt. Buiten China brengen werknemers ook ervaring mee vanuit overheid, openbaar beleid of mediaorganisaties uit tientallen markten."