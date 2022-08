Huiskat komt door dit slimme kattenluik niet binnen met een gevangen muis

Een slim kattenluik met de naam OnlyCat blijft dicht als een kat buiten is geweest en wil terugkomen met een prooi in zijn bek. De bedenker had er genoeg van dat zijn kat steeds thuiskwam met een gewond of dood dier, schrijft de Daily Mail

Door onze techredactie

OnlyCat moet volgend jaar op de markt komen. Vooralsnog bestaat er alleen een prototype van de maker zelf. Die zegt het apparaat sinds vorig jaar juni thuis te testen. Zijn kat Jinx maakte hem regelmatig wakker, nadat hij een prooi had meegenomen en miauwde om het aan zijn eigenaar, Martin Rosinski, te laten zien.

Vervolgens besloot Rosinski zijn kattenluik te voorzien van een camera en kunstmatige intelligentie, waarmee kan worden vastgesteld of een kat iets in zijn bek heeft. Is dat het geval, dan gaat het luik direct op slot. De eigenaar van de kat krijgt een melding op zijn telefoon met een video waarop te zien is hoe de kat probeerde binnen te komen.

Sinds het installeren van de camera heeft Rosinski naar eigen zeggen 42 video's ontvangen van zijn Jinx die met een prooi binnen probeerde te komen. "Ik denk dat hij twee maanden geleden ineens begreep dat hij niet naar binnen mag met een prooi", zegt hij.

Boven op het kattenluik is een eInk-scherm geplaatst waarop is af te lezen of de kat thuis is of niet. Ook laat het schermpje zien hoe laat de kat is thuisgekomen.

Rosinski wil het slimme kattenluik volgend jaar op de markt brengen. De prijs en exacte verschijningsdatum zijn nog niet bekend.

