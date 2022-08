Tikkie kopieert WieBetaaltWat met nieuwe functie voor groepsbetalingen

Betaalapp Tikkie krijgt een nieuwe functie genaamd Groepie. Daarmee kunnen mensen groepsuitgaven bundelen en verrekenen.

Groepie wordt onderdeel van de bestaande Tikkie-app. Met de functie kunnen mensen een groep aanmaken om de kosten te splitten. Een uitnodiging voor de groep kan bijvoorbeeld via WhatsApp worden verstuurd.

Alle deelnemers kunnen hun gemaakte kosten in de groep zetten. Vervolgens verdeelt Groepie de kosten en kunnen mensen afrekenen. Dat is bijvoorbeeld handig bij een weekendje weg of een babyshower, schrijft Tikkie, dat door ABN AMRO wordt beheerd.