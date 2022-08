CyberOne is de eerste mensachtige robot van Xiaomi

Xiaomi heeft CyberOne gepresenteerd, een humanoïde robot die 1,77 meter lang is en 52 kilo weegt. De robot heeft armen en benen zoals een mens en kan onder meer rondlopen, mensen herkennen en spullen optillen.

De machine heeft een hoofd met daarop een gebogen oledscherm. Hij kan de omgeving in 3D registreren dankzij camera's en sensoren en hij gebruikt twee microfoons om geluiden en stemmen op te vangen.

Het is niet duidelijk wanneer de CyberOne op grote schaal geproduceerd zal worden. Volgens Lei kost de robot tussen de 600.000 en 700.000 Chinese yen (omgerekend tussen de 86.500 en 101.000 euro).

Wat de functie van de robots zal zijn, is niet bekend. "We denken dat intelligente robots in de toekomst zeker onderdeel zullen uitmaken van het leven van mensen,” zei Lei Jun op de presentatie.