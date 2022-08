NS gaat inchecken bij de trein met betaalpas en telefoon testen

De NS start aan het einde van de maand een proef met contactloos in- en uitchecken. Deelnemers kunnen dat doen met een betaalpas of creditcard, of met een telefoon of smartwatch waaraan een betaalkaart is gekoppeld.

Door onze techredactie

Vanaf volgende week zoekt de NS op zes Nederlandse stations naar mensen die aan de proef willen deelnemen. Het gaat om de stations Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch en Delft. Vanaf 29 augustus kunnen deelnemers vervolgens op alle NS-trajecten in het land reizen met hun betaalpas of telefoon.

Deelnemers reizen zonder korting of abonnement met de trein en betalen voor een tweedeklasbewijs, maar mogen tot 1 november zonder bijbetaling in de eerste klas reizen.

Met de proef wil de NS het makkelijker maken om in en uit te checken bij de trein. "Je hoeft niet meer langs een kaartautomaat om een kaartje te kopen of saldo te laden, maar je kunt direct inchecken en snel je trein halen", zegt Ivo Steffens, directeur commercie bij NS.

Volgens hem wordt reizen met een betaalpas een aanvulling op reizen met de ov-chipkaart of een online ticket. Het zal bestaande manieren dus niet vervangen. Door inchecken met een betaalpas eerst te testen, krijgt de NS inzicht in de ervaringen van gebruikers, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid.

De proef geldt alleen voor treinreizen. Het is niet bekend wanneer de mogelijkheid voor reizen met een betaalkaart wordt uitgebreid naar alle reizigers.

Aanbevolen artikelen