Telegram-oprichter zegt dat Apple grote update tegenhoudt

Een nieuwe update voor de chatapp Telegram is al twee weken "zonder enige verklaring" in behandeling bij de beoordelaars van Apple, schrijft Telegram-oprichter Pavel Durov

Door onze techredactie

Het gaat om een grote update voor Telegram, die de manier waarop mensen zich kunnen uitdrukken zal veranderen, schrijft Durov. In zijn bericht op Telegram is hij vooral kritisch over de manier waarop appwinkels omgaan met updates.

Durov noemt het ontmoedigend dat het vaak niet mogelijk is om nieuwe versies van Telegram uit te brengen, door "het onduidelijke beoordelingsproces dat door techmonopolies wordt opgelegd". Volgens hem zit de nieuwe update al twee weken vast in het proces van Apple en krijgt Telegram daar geen nieuws over te horen.

"Als Telegram hier al mee te maken krijgt, als een van de populairste apps ter wereld, kun je je wel voorstellen hoe frustrerend dit voor kleinere ontwikkelaars moet zijn", schrijft Durov. "Het is niet alleen demoraliserend, maar het kost honderdduizenden apps ook gewoon veel geld."

Het is overigens niet de eerste keer dat Durov dit soort kritiek op Apple uit. In 2018 schreef hij dat Apple een update voor Telegram al anderhalve maand tegenhield, nadat in Rusland een verbod op Telegram van kracht was geworden.

