Google krijgt 60 miljoen dollar boete voor het misleiden van Australiërs

Google heeft een boete van 60 miljoen dollar (58 miljoen euro) gekregen van de Australische toezichthouder ACCC, schrijft The Guardian . Eerder startte de waakhond een rechtszaak tegen Google, omdat het techbedrijf in zijn ogen onterecht de locatie van sommige Android-telefoonbezitters bijhield, zelfs als de locatiegeschiedenis op de toestellen was uitgeschakeld.