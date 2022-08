Met bluetoothtrackers kun je (deels) voorkomen dat je je koffer kwijtraakt

Het is momenteel de vrees van veel vakantiegangers: bagage kwijtraken op Schiphol of een ander vliegveld. Sommige reizigers maken daarom gebruik van bluetoothtrackers. Wat zijn dat voor trackers en kun je daarmee altijd je bagage terugvinden?

Een nijpend personeelstekort bij onder meer de bagageafhandeling leidt niet alleen op Schiphol, maar ook op andere Europese luchthavens tot chaos. Het is daardoor maar de vraag of je bagage de vlucht haalt en wordt uitgeladen als je op je bestemming bent aangekomen. Het gevolg: duizenden koffers zijn de afgelopen tijd zoekgeraakt. Bluetoothtrackers, zoals AirTags van Apple, kunnen je helpen je koffer weer terug te vinden. AirTags zijn kleine, ronde labels die je ergens aan kunt hangen. Ze zenden een beveiligd bluetoothsignaal uit. Zo kun je ze via een gekoppelde iPhone terugvinden als je ze bent kwijtgeraakt.

AirTags kunnen bijvoorbeeld aan een tas of koffer worden bevestigd. Dankzij de functie Precision Finding in de Zoek mijn-app kunnen iPhone-gebruikers hun spullen terugvinden. Dit werkt alleen als de gebruiker zich op een afstand van maximaal 80 tot 100 meter van de AirTag bevindt.

Maar hoe werkt het als je bent aangekomen op je vakantiebestemming, maar je bagage is achtergebleven op Schiphol? Daar is een oplossing voor bedacht. Komt iemand anders met een iPhone in de buurt van de AirTag, dan wordt de locatie via de telefoon van deze onbekende alsnog doorgegeven aan de eigenaar. De onbekende persoon merkt hier niets van.