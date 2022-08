Dickpic van Tommy Lee was vier uur lang te zien op Instagram

Muzikant Tommy Lee (59) heeft donderdag een foto van zijn geslachtsdeel op Instagram geplaatst. Normaal gesproken worden dit soort beelden snel verwijderd door het sociale medium, maar nu stond de foto ruim vier uur online.

Door onze techredactie

"Oeps", schreef de Mötley Crüe-oprichter en ex van Pamela Anderson bij de naaktfoto die hij donderdag deelde op Instagram. Op de foto was zijn geslachtsdeel in volle glorie te zien.

Inmiddels is de foto verwijderd, al is niet duidelijk of Instagram dat heeft gedaan of dat Lee het beeld mogelijk zelf heeft verwijderd. Dat de foto zo lang online heeft gestaan, is opvallend. Volgens het beleid van het sociale medium is het verboden om naaktfoto's te delen.

In de richtlijnen staat nadrukkelijk dat het plaatsen van geslachtsdelen niet toegestaan is op het sociale medium. Ook foto's waarop bijvoorbeeld een tepel van een vrouw te zien is, worden doorgaans snel offline gehaald.

Een woordvoerder van moederbedrijf Meta kon niet direct toelichten hoe het kan dat het beeld ruim vier uur lang online heeft gestaan. Het bedrijf is dit vermoedelijk nog aan het uitzoeken.

