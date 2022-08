Apps van de week: WhatsApp, maar dan met plaatjes in plaats van tekst

Communiceren via pictogrammen voor mensen met een verstandelijke beperking en een geprezen game over immigratie is nu speelbaar op je smartphone. Dit zijn de apps van de week.

Door Erwin Vogelaar

Visitaal Chat

Voor mensen met een verstandelijke beperking kan het lastig zijn om reguliere berichtenapps zoals WhatsApp te gebruiken. Met de app Visitaal Chat kan er toch gecommuniceerd worden, via pictogrammen.

De app bevat 350 kleine zwart-wit-plaatjes waarmee een hoop gezegd kan worden. Zo kan een plaatje van eten en een plaatje van afspraak communiceren dat iemand samen wil eten. De ontvanger kan dan bijvoorbeeld een een pictogram terugsturen van een klok met een vraagteken erin. Hoe laat komt uit?

Omdat het visuele element zo belangrijk is, is het met de app ook mogelijk om andere plaatjes te sturen, zoals emoji, foto's en gifs. Vrienden toevoegen kan door een QR-code te scannen.

De pictogrammen zijn niet zomaar gekozen, maar worden al sinds de jaren tachtig ingezet. Jaarlijks worden er nieuwe pictogrammen aan het aanbod toegevoegd om actuele onderwerpen te kunnen bespreken. Bijvoorbeeld de maatregelen rond het coronavirus.

Download Visitaal Chat voor Android of iOS (gratis).

Papers, Please

In de fictieve communistische staat Arstotzka sta jij in deze game aan de grens. Voor je loket verschijnen mensen die over de grens werken, maar ook immigranten, spionnen en terroristen. Het is aan jou om te beslissen wie er door mag. Dat doe je door hun documenten goed te besturen. In de krant lees je vervolgens de gevolgen van jouw keuzes.

Aan het eind van elke dag word je betaald, maar fouten die zijn gemaakt worden van je loon afgetrokken. Wat er overblijft moet je uitgeven om je familie in leven te houden.

Deze game kwam negen jaar geleden al uit, maar is nu voor het eerst op smartphones te spelen. Papers, Please is qua thema's nog steeds super actueel, waardoor het een logische zet is om de game opnieuw uit te brengen.

Papers, Please ziet er niet bepaald mooi uit, maar als je daar langs kijkt staat je een aangrijpende game-ervaring te wachten.

Download Papers, Please voor Android of iOS (4,99 euro)

WhatsApp

WhatsApp voegt in de komende maand enkele belangrijke nieuwe privacyfuncties toe. Zo wordt het mogelijk om een groepsgesprek te verlaten zonder dat de anderen daarover worden gewaarschuwd.

Daarnaast wordt het mogelijk om aan te geven welke contacten mogen zien of je online of offline bent. Als je er voor kiest om je onlinestatus te verbergen, dan kun je die van anderen ook niet zien.

Als derde nieuwe optie is het straks niet meer mogelijk om screenshots te maken van foto's en video's als de verzender heeft aangegeven dat deze beelden maar één keer bekeken mogen worden.

Download WhatsApp voor Android of iOS (gratis).

