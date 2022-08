Lifehack: Zo geniet je samen van muziek op Spotify

Wil je je muzieksmaak delen met iedereen die je kent, of ben je gewoon benieuwd waar je vrienden allemaal naar luisteren? Met deze tips geniet je samen van Spotify.

Door Erik Nusselder

De streamingdienst voor muziek biedt meerdere manieren om de muzieksmaak van vrienden en familie samen te brengen. Zo creëer je een playlist waarin aan ieders voorkeuren wordt gedacht.

Dat is handig als je bijvoorbeeld een avond met je vrienden afspreekt en een lijst nummers wilt hebben waar iedereen van kan genieten. Of misschien zoek je een afspeellijst waarbij je niet steeds met je partner hoeft te vechten om de afstandsbediening.

Lijst delen met vrienden

De makkelijkste optie is om een gedeelde afspeellijst te maken, waar zowel jij als je vrienden of partner nummers in kunnen zetten. Als je die lijst vervolgens op shuffle zet, krijgt iedereen wel een keer zijn favoriete muziek te horen.

Open een afspeellijst in Spotify en tik op de drie puntjes om naar het menu te gaan. Daar kies je 'Samenwerkers toevoegen', waarmee je een link maakt die je met je vrienden kunt delen.

Het is overigens aan te raden hier een nieuwe lijst voor aan te maken. Gebruik vooral niet je eigen favoriete playlist om te delen, want iedereen met de link kan er van alles in zetten.

Blenden en mixen

Je kunt je ook een handje laten helpen door het algoritme van Spotify te vragen om een eerlijke lijst te maken voor iedereen. Door samen een zogenoemde Blend aan te vragen, worden nummers waar jullie veel naar luisteren samengevoegd tot één lijst. Het algoritme bekijkt waar iedereen recent naar heeft geluisterd en stelt zo een playlist samen.

Je maakt zo'n lijst door in de zoekbalk op 'Blend' te zoeken en voor 'Maak een Blend' te kiezen. Daarna nodig je via bijvoorbeeld WhatsApp anderen uit voor een lijst. Je kunt zo tot tien muziekliefhebbers samenbrengen. Daarna maakt Spotify iets voor je op basis van het luistergedrag van alle deelnemers.

Tot slot kun je een soort mixtape van jezelf en al je vrienden laten maken. Zit je met drie of meer mensen in Blend-lijsten die jullie met zijn tweeën delen, dan kun je de afspeellijst 'Vriendenmix' krijgen. Die voegt dan weer de muzieksmaak samen van jou en al die vrienden met wie je in losse Blend-lijsten zit.

Samen luisteren naar dezelfde muziek

Heb je geen tijd of zin om af te spreken, maar wil je wel tegelijkertijd van dezelfde muziek genieten? Dan kun je samen een groepssessie opzetten, waarbij alle deelnemers op hetzelfde moment naar dezelfde nummers luisteren.

Open Spotify en speel een liedje af. Tik op het icoontje met twee schermpjes, linksonder in beeld. Daarna kies je voor 'Een groepssessie op afstand starten' en kun je tot zeven vrienden uitnodigen om mee te luisteren via allerlei sociale media, zoals WhatsApp, Instagram of Facebook. Waar ter wereld je ook bent, je luistert dan samen tegelijkertijd naar je favoriete muziek.

